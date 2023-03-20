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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Depremde hayatını kaybeden polis memuru ile kızı için Mevlid-i Şerif okutuldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Nebibe Esen ile kızı Tuğba Gülser Esen için mevlit programı düzenlendi.

Havsa'ya bağlı Osmanlı köyünde gerçekleştirilen programda depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Dua programına, Esen'in ailesi, Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Battı, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tunç ve Jandarma Komutanı Mert Kip katıldı.

- Habiller köyünde yağmur duası yapıldı

Havsa'ya bağlı Habiller köyünde yağmur duası gerçekleştirildi.

Vatandaşlar Habiller köyünde bölgede beklenen yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle yağmur duası için bir araya geldi.

Düzenlenen programa Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve İlçe Jandarma Komutanı Mert Kip katıldı.

-203 vatandaşa sunum ve bilgilendirme yapıldı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hafta içerisinde 203 vatandaşa "En iyi narkotik polisi anne", "Narkorehbermodlü", "UYUMA" ve "İki ekmek" konulu sunum ve bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

Bilgilendirme ve eğitimler Gazi Osman Paşa İlkokulu, Ferah Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. 15 oturumda yapılan sunum ve bilgilendirme eğitimlerine veliler, kamu personeli ve halk eğitim merkezi kursiyerleri katıldı.

-Üyüklütatar köyünde yağmur duası yapıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Üyüklütatar köyünde gerçekleşen yağmur duasına katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, köyde incelemede bulunan Bayazıt, üreticiler tarafından yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bayazıt, tarımsal üretime desteklerinin süreceğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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