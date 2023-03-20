Çin ve Türkiye arasındaki "orta koridor" uluslararası taşımacılığı yüzde 30 hızlandıracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çin ve Türkiye arasındaki "orta koridor" uluslararası taşımacılığı yüzde 30 hızlandıracak

AA

Çin ve Türkiye arasındaki "orta koridor" uluslararası taşımacılığı yüzde 30 hızlandıracak

EDİRNE (AA) - Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Çirkin, Çin'den başlayıp Türkiye'ye ulaşan "orta koridor"un uluslararası taşımacılık süresini yüzde 30 hızlandıracağını söyledi.

Çirkin, Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Sofya Todor Kableshkov Taşımacılık Üniversitesi iş birliğinde Edirne'deki Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "1. Uluslararası Lojistik Sempozyumu"nda, kara yolu taşımacılığının uluslararası taşımacılık açısından büyük önem arz ettiğini anlattı.

Türkiye'nin ihracatla kalkınma modelini uygulayan bir ülke olduğunu vurgulayan Çirkin, ihraç ürünlerinin yüzde 39'unun kara yoluyla taşındığını dile getirdi.

Kara yolu taşımacılığının öneminin Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşında görüldüğünü aktaran Çirkin, Türkiye'nin taşımacılık anlamında stratejik bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'den geçen orta koridorun Avrupa ve Asya arasında önemli bir güzergah oluşturacağını ifade eden Çirkin, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle şu an için kuzey koridoru ya da İran koridoru yerine Türkiye'den geçen orta koridor en önemli rota konumundadır. Çin'den başlayıp Türkiye'ye ulaşan orta koridor, kara yolu taşımacılığının en önemli koridoru konumundadır. Bu koridorun kullanımıyla yaklaşık 2 bin kilometre tasarruf sağlanacak. Taşıma süreleri kuzey koridoruna kıyasla yüzde 30 hızlı ilerleyecek."

Çirkin, Türk taşımacılığının önde gelen sorunlarının başında sınır geçişleri olduğunu belirtti.

Türkiye'deki sınır kapılarından günlük ortalama 2 bin tırın çıkış yaptığına dikkati çeken Çirkin, komşu ülkelerin sınır kapılarında yapacakları çalışmalarla bu sayının artırılabileceğine işaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gıda denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gıda ...
Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak
YEREL HABERLER Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde haftada iki ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de düzenlenen sempozyumda lojistiğin önemi konuşuldu
YEREL HABERLER Edirne'de düzenlenen sempozyumda lojistiğin önemi ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne merkezli "FETÖ'nün güncel finans yapılanması" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne merkezli "FETÖ'nün güncel finans yapılanması" ...
Edirne'de otomobilinde 59 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilinde 59 ruhsatsız tabanca bulunan ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de 15 üye ile kurulan kadın kooperatifi, dünya markalarına çanta üretiyor
YEREL HABERLER Edirne'de 15 üye ile kurulan kadın kooperatifi, dünya ...
Uluslararası 4. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Uluslararası 4. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona ...
Edirne'de Bulgar Ortodoks Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Edirne'de Bulgar Ortodoks Kilisesi rahibi Aleksandır ...
Kalp krizinden ölen Sveti Georgi Kilisesi papazı Çıkırık, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizinden ölen Sveti Georgi Kilisesi papazı ...
Edirne'de müşterilerinin hesabından para çeken banka çalışanı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de müşterilerinin hesabından para çeken banka ...
Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor tutuklandı
Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski doktor tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski doktor ...
Keşan'da deprem bölgesinde görev yapan madencilere onur belgesi verildi
YEREL HABERLER Keşan'da deprem bölgesinde görev yapan madencilere ...
Edirne'de kaçak kazı yapan 19 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de kaçak kazı yapan 19 şüpheli yakalandı
Tüfekle havaya ateş açmak isterken yanındaki arkadaşını ağır yaralamıştı; tutuklandı
YEREL HABERLER Tüfekle havaya ateş açmak isterken yanındaki ...
Trakya'da, Çanakkale şehitleri anıldı (2)
YEREL HABERLER Trakya'da, Çanakkale şehitleri anıldı (2)
Edirne'de kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'de kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Trakya'da, Çanakkale şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Trakya'da, Çanakkale şehitleri anıldı
Selimiye'yi ortostat döşeme tekniği ile çevresindeki su kuyuları ve sarnıçlar ayakta tutuyor
YEREL HABERLER Selimiye'yi ortostat döşeme tekniği ile çevresindeki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.