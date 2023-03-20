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EDİRNE (AA) - Edirne'de kanocular, Meriç Nehri'nde kürek çekti.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) kano branşı sporcuları, kentte havaların ısınmaya başlamasıyla kanolarını suya indirdi.

EDOSK Başkanı Nuray Altıerler, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki nehirlerin su sporları için uygun olduğunu belirtti.

Kanocuların Meriç Köprüsü civarında kürek çektiğini aktaran Altıerler, kano etkinliklerinin süreceğini kaydetti.









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