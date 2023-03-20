Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünü ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'deki kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Ö'nün Çavuşbey Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 210 paket sigara, 20 kilogram açık tütün ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli A.Ö. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.