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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

AA

Keşan'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Kafes Sokak'ta ikamet eden A.Ç, (71) mutfakta kızartma yapmak için kullandığı yağ dolu tavayı ocakta unuttu. Tava bir süre sonra alev aldı.

Yanan tavayı pencereden atmak isterken düşüren A.Ç, tavanın üzerine su döktü.

Bunun üzerine alevler daha da büyüdü. Dumandan etkilenen A.Ç'nin ellerinde de yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Bu sırada eve gelen N.Ç. eşinin yaralandığını görünce fenalaştı. N.Ç. ve A.Ç. ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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