Edirneli bisiklet sporcuları Çanakkale'de şehitler anısına pedal çevirdi

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EDİRNE (AA) - Edirne Bisiklet Kulübü (EBİS) üyeleri Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına pedal çevirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünden başlayan tur kapsamında 19 bisikletçi Şehitler Abidesi'ne kadar bisiklet sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBİS Başkanı Mustafa Kurt, Çanakkale şehitlerini saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

EBİS olarak 13 yıldır şehitler anısına tur düzenlediklerini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Bizler Çanakkale'de kanını seve seve akıtmış şanlı ecdadımızın ne için şehit olduğunu her zaman hatırlamalı ve gelecek nesillere bunu fırsat buldukça anlatmalıyız. Bu kapsamda EBİS olarak rehber ve sporcularımızla Bigalı köyünde başlayan Şehitler Abidesi'nde son bulan güzergahta 19 kişilik bir ekiple turumuzu gerçekleştirdik. Tur kapsamında bizlere her türlü lojistik destek veren Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'a ve belediye personeline teşekkür ederiz."

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