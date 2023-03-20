Edirne'de huzurevi sakinleri depremzedeler yararına kermes düzenledi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında huzurevi sakinlerince depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Huzurevi ve Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi bünyesinde hizmet alan yaşlılar, el emekleriyle ürettikleri ürünleri satışa çıkardı.

Edirne'de bir alışveriş merkezinde açılan yardım kermesine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kermese, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç ve huzurevi sakinleri katıldı.

Yardım kermesinde elde edilen gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçları için ilgili kurumlara bağışlandı.

Etkinlikler kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve beraberindekiler, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin'i de ziyaret etti.



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