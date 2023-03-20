Edirne'de 6 suçtan aranan zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde 6 suçtan aranması olan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli N.B'yi durdurdu.

Şüphelinin GBT sorgulamasında 6 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.









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