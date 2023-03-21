Yunanistan'ın deprem bölgesine gönderdiği 250 ton yardım malzemesi Edirne'ye ulaştı

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EDİRNE (AA) - Yunanistan tarafından deprem bölgesine gönderilen 250 ton yardım malzemesi Edirne'ye ulaştı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye desteklerini sürdüren Yunanistan, içerisinde başkent Atina'nın da yer aldığı Attika Bölgesi'nden 250 ton insani yardım malzemesini Türkiye'ye gönderdi.

Yardım malzemelerini taşıyan, üzerinde Türk ve Yunan bayraklarının yer aldığı 67 kamyon, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Gıda, kıyafet, battaniye ve ilk yardım malzemelerinden oluşan yardım kolileri, Edirne Garı'nda deprem bölgesine gönderilmek üzere trene yüklendi.

Attika Bölgesi Vali Yardımcısı Vasilis Kokalis, AA muhabirine, bölgenin ikinci yardım misyonunu Türkiye'ye ulaştırdıklarını söyledi.

Malzemelerin, yıkıcı depremden etkilenen insanlara yardımcı olmak için Attika belediyeleri aracılığıyla toplandığını belirten Kokalis, "Komşu Türk halkının yanındayız ve ihtiyaçları olan her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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