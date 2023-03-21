ÇOMÜ'de Keşan'ın deprem riski görüşüldü

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EDİRNE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ), Keşan ilçesinin deprem riski görüşüldü.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ÇOMÜ Deprem Araştırma Merkezinde Keşan'ın depremselliği konusunda düzenlenen toplantıya katıldı.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Bekler'in sunumunun ardından, Keşan merkez ve mücavir alanları zemin tanımı, karotlu sondaj çalışması, jeofizik çalışma zemin parametreleri, yeraltı suyu ve riskli alanlar, yeraltı radar çalışması, jeofizik ve jeolojik tabanlı saha çalışmaları, harita oluşturulması maddeleri görüşüldü.

Helvacıoğlu ilçenin deprem riskine karşı ÇOMÜ ile işbirliği içinde çalışmalar yapacaklarını ve bu konuda ilk adımın atıldığını belirtti.

Helvacıoğlu, Keşan'da gerçekleştirilen deprem çalıştayı sonrasında akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, ilçenin depremselliği noktasında üniversitelerden bilimsel düşünce desteği aldıklarını kaydetti.

Toplantıda Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünal, Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelleri Oya Saçar ve Güliz Uslun Esenler de hazır bulundu.

Helvacıoğlu, toplantının ardından ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı da ziyaret etti.

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