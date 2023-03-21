Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 622 bin 647 oldu

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EDİRNE (AA) - Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat sonu itibarıyla 622 bin 647'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de şubat ayında 109 bin 19 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 174 bin 689'a ulaştı.

Tekirdağ'da 303 bin 398 Kırklareli'nde ise 144 bin 560 olarak kayıtlara geçti.













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