Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Keşan'da iş yerinden elektrik ve inşaat malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.

E.K, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki iş yerini kontrol ettiğinde bazı elektrik ve inşaat malzemelerinin yerinde olmadığını fark etti.

İş yeri sahibi Keşan Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edirne'de polis ekiplerince ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli S.U'nun otomobili ve evinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Şüpheli S.U. hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

M.C, İstasyon Mahallesi'ne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

Motosikleti çalınan M.C, Cumhuriyet Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.





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