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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Şen'in "TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi" desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Burhan Şen'in yürütücü ve Prof. Dr. Ahmet Asan ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasime Demirel’in araştırmacı olduğu "Türkiye'nin Farklı İllerindeki Bazı Lokasyonlardan Alınan Toprak Örneklerinde Bulunan, Isıya Dayanıklı Paecilomyces ve Yakın Cinslerine Ait İzolatların Polifazik Taksonomisi" başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Projeyle Türkiye sınırları içerisinde henüz ele alınmamış olan ısıya dirençli Paecilomyces ve yakın cinsleri üzerinde özellikle güncel moleküler yöntemler ışığında sağlanacak verilerle Türkiye'nin gizli kalmış mikrofungus biyoçeşitliliğinin ortaya çıkartılması amaçlanıyor.



- Sosyal Paylaşım Mağazası hayırseverlerin desteğini bekliyor

Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahiplerine yardım sağlayan Sosyal Paylaşım Mağazası, ramazan ayında gelecek olan taleplerin karşılanması için hayırseverlerden destek bekliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Depremzede aileler ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapıldığını aktaran Helvacıoğlu, hayırseverlere destek çağrısında bulundu.

Yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür eden Helvacıoğlu, "Sosyal Paylaşım Mağazamız vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızca bağışlanan kullanılabilir durumdaki kıyafet, gıda ve hijyen malzemesi desteği, bebek bezi ve bebek maması gibi ürünleri Sosyal Paylaşım Mağazamızdan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Tüm vatandaşlarımızı mağazamıza destek vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.





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