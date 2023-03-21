Down sendromlu Berke ahşap işleri yaparak sosyalleşiyor

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EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne'de 16 yaşındaki down sendromlu Berke Ercan, okulundaki atölyede ahşap işleri yaparak hem sosyalleşiyor hem de üretime katılarak gelir elde ediyor.

Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu 9'uncu sınıf öğrencisi Berke Ercan, annesi Seval Çetin ile yaşamını sürdürüyor.

Okuldaki eğitimlerinin yanı sıra atölyede öğretmenlerinin desteği ile ahşap işleri de öğrenen Ercan, yaptığı ürünlerin satışından elde edilen gelirle aile bütçesine katkı sağlamaya çalışıyor.

Ercan, AA muhabirine, atölyede çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Okuldaki zamanının büyük bölümünü atölyede geçirdiğini, ahşaptan el işi ürünler yapmayı çok sevdiğini anlatan Ercan, "Okuldaki arkadaşlarımı da çok seviyorum, onlarla güzel zaman geçiriyorum." dedi.

- "Mesleki anlamda ileriye dönük el becerileri de gelişiyor"

Ercan'ın annesi Seval Çetin ise oğluyla her zaman gurur duyduğunu ifade etti.

Özel gereksinimli çocukların okulda aldığı eğitimin onların tüm hayatını etkilediğini anlatan Çetin, "Çocukların böyle eğitim alması çok güzel. Mesleki anlamda ileriye dönük el becerileri de gelişiyor. En önemlisi de çok mutlular. Bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Özgüvenleri artıyor, daha sosyal oluyorlar. Bu, günlük yaşamlarına da yansıyor." diye konuştu.

"Annelerin özel gereksinimli çocuklarından utanmasına gerek yok" diyen Çetin, onların farklılıklarıyla her zaman hayatın içinde olduklarını vurguladı.

Mobilya tasarım öğretmeni Nusret Gün de okulda özel öğrencilerin el becerilerini kullanmaları için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Mobilya atölyesinde ağaç malzemeleriyle ürünler yaptıklarını anlatan Gün, "Öğrenciler zımparalama, vernik sürme, malzemeyi şekillendirme gibi işlerle çeşitli basit mobilyalar yaparak günlük faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Öğrencilerimiz burada hem var olan enerjilerini atmış oluyor hem de yaptıkları ürünleri ailelerine ve tanıdıklarına gösterdiklerinde mutlu oluyorlar." dedi.

Okulun müdürü Esra Madalı da okullarında 108 özel öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Öğrencilerin okullarında hem eğitim gördüğünü hem de atölyelerde el becerilerini geliştirdiklerini vurgulayan Madalı, "Down sendromlu, otistik öğrencilerimiz var. Burada ağaç malzemelerini kullanarak ürünler yapıyoruz. Öğrencilerimiz yaptıkları ürünleri ailelerine ve tanıdıklarına gösterdiklerinde mutlu oluyorlar. Döner sermaye işletmesini de onlara açtık. Öğrencilerimiz yaptıkları ürünleri satarak para da kazanabiliyor." diye konuştu.





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