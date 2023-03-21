En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - AK Parti 28. dönem Edirne milletvekili aday adayı tanıtma toplantısı düzenlendi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, göreve geldikleri günden beri "yarın seçim varmış gibi" çalışmaya gayret ettiklerini, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İba, esnaf ve vatandaşlardan aldıkları talepleri ilgii kurumlara ilettiklerini, Edirne'nin hak ettiği hizmeti alabilmesi, daha iyi noktaya gelebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan İba, "Biz burada bir kardeş, bir aile bağıyla çalıştık. Hepinize bu sürece kadar yaptığınız bütün çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Eşinizi, işinizi bırakıp geldiniz, aynı heyecanla inşallah seçimi de hep birlikte geçireceğiz. Bizler bu göreve hazırız. İnşallah bu süreci en güzel şekilde tamamlayacağız. Milletvekili aday adaylarımıza teşkilat olarak elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Her biri için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından AK Parti 28. dönem Edirne milletvekili aday adayları kendilerini tanıttı.

Edirne milletvekili aday adaylığı için Fatma Aksal, Burak Cambaz, Erdinç Çekiç, Bahattin Ulusoy, Ayhan Dinç, Tarık Hatipler, Şemsettin Emir, Recep Kezer, Cemil Civan, Erdinç Anıl Dalyancı, İlyas Akmeşe, Aksel Cesur, Koray Uymaz, Mehmet Kerman, Hakan Çevikel, Esat Elmas, Saide Yapıcı başvuruda bulundu.

- Yeniden Refah Partisi İpsala ilçe başkanlığına Küçüktemel getirildi

Yeniden Refah Partisi İpsala İlçe Başkanlığına Zakir Abdulhey Küçüktemel getirildi.

Küçüktemel yaptığı açıklamada, ilçe başkanlığı görevine getirildiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi İpsala ilçe teşkilatını oluşturmak için çalışmalara başladığını ifade eden Küçüktemel "Genel Başkanım Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın liderliğinde, bizler dinimize devletimize milletimize vatanımıza ülkemize hizmet için bu yola çıktık, rabbim milli görüş davamızın istikametinde bizleri muzaffer eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

- Köylüler yağmur duası yaptı

İpsala ilçesine bağlı Hacıköy'de beklenen yağışların olmaması nedeniyle yağmur duası yapıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın da katıldığı yağmur duası Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Hacıköy Muhtarı Cevdet Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan kuraklığın tüm çiftçileri olumsuz etkilediğini belirtti.

Bugün yağmur duası yapmak için bir araya geldikleri belirten Kurt, "Yağmur duasına katılan herkese çok teşekkür ederim. Allah kabul etsin." dedi.

Yapılan dua sonrası köy halkına ve misafirlere pilav ikramı yapıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.