Edirne'de öğrencilerin talebi üzerine okulda kan bağış kampanyası düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin talebi üzerine Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kızılay Kolu üyesi öğrenciler, kampanya öncesi kentte esnaf ve vatandaşlara davetiye dağıttı.

Okula gelen vatandaşlar kan bağış merkezi tarafından laboratuvarda oluşturulan alanda kan bağışında bulundu.

Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kolu Başkanı Melis Çayırlı, AA muhabirine, okulda kan bağış kampanyası düzenlenmesi için Türk Kızılay'a başvurduklarını söyledi.

Kampanyayı duyurmak için arkadaşlarıyla davetiye hazırladıklarını anlatan Çayırlı, "Davetiyeleri esnaflara, vatandaşlara dağıttık. Güzel bir katılım oldu. Kan her zaman bir ihtiyaç. Kaza, afet gibi durumlarda çok gerekli. Türk Kızılay'a kampanyayı düzenlediği için teşekkür ederiz. Bu konuda duyarlılığı artırıcı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.