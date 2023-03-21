Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesine bağlı Paşa köyde 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Y.Y'yi yakaladı.

Terör örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

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