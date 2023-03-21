Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtılacak

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EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminin Artırılması Projesi"nin hazırlandığı belirtildi.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 31 Mart mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'ne göre ilimizde yürütülecek 'İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminin Artırılması Projesi' kapsamında öncelikle ikinci ürün ekilişine uygun arazilerde yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i üretici katkılı olarak ayçiçeği tohumu verilecektir. Projeye ön başvuru yapmak isteyen üreticilerimizin 31 Mart mesai bitimine kadar il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir."





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