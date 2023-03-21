Edirne'de sanat okulu öğretmenleri afetzedeler yararına konser verdi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler yararına konser düzenlendi.

Kentteki bir sanat okulunun öğretmenleri tarafından verilen konserde klasik müzik eserleri seslendirildi. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserin biletleri 100 liradan satılırken, elde edilen gelir afetzedelere bağışlandı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Okul Kurucusu Sezai Irmak, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, sanatın toplumsal felaketlerin açtığı yaraları sarmada önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Sanatın iyileştirici bir gücü olduğunu belirten Irmak şunları kaydetti:



"Bu yardım gecesinde hem toplum olarak yaşadığımız travmanın izlerini unutturabilmeyi hem de deprem bölgesine yardım eli uzatmayı hedefledik. Bir yandan depremden kalan enkazı kaldırırken bir yandan da kurtulanları ve ruhlarında fay hattı açılan toplumun her bir bireyini sanatla buluşturmalıyız. Yaralarını sanatla sarmalıyız. Hem bu felakete yakalananlara hem de her bir vatandaşımıza yeniden hayatı hatırlatmalıyız."

Irmak, afetzedeler yararına yapılan konsere destek verenlere ve okul öğretmenlerine teşekkür etti.

Konsere, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve sanatseverler katıldı.





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