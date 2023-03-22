Keşan'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli T.K. ve D.B, polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





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