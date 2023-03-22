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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA

Keşan'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Keşan'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Keşan'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli T.K. ve D.B, polis tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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