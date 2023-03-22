Restorasyonu devam eden Selimiye Camisi'ne bu yıl mahya asılmadı

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EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Selimiye Camisi'ne yapılan restorasyon nedeniyle bu yıl mahya asılamayacak.

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye'nin mahya asılan minarelerinde süren onarım sebebiyle bu yıl mahya yanmayacak.

Ramazan aylarında caminin minarelerine aralıklarla 1999 yılına kadar mahya gerilmişti. Bu tarihten itibaren çeşitli sebeplerle 16 yıl mahyasız kalan minareler 2015 yılında "Alemlere rahmetsin" yazısıyla süslenmişti.

Sonraki 7 yıl boyunca mahyalarla süslenen Selimiye'nin üç minaresinde bu yıl iskele kurulu olduğu için ramazan ayı mahyasız yaşanacak.

- Onarım sonrası gelenek devam edecek

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, AA muhabirine, Osmanlı geleneği olan mahyanın, ramazan ayında kente ayrı bir güzellik ve ayrıcalık kattığını söyledi.

Restorasyon sonrası geleneğin devam edeceğine vurgu yapan Başoğlu, "Gönül isterdi ki Selimiye Camisi'ne de mahya asalım. Selimiye'de mahya olsa çok hoş olurdu. Edirne'de Selimiye Cami'mizde önceki yıllar mahyalar asılır ve yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşlarımıza bir mesaj verir, onların gönüllerini okşardı. Restorasyon nedeniyle mahya asılmayacak. İnşallah restorasyon yapıldıktan sonra buradaki Osmanlı miraslarını mahyalarla süsleriz." dedi.

Başoğlu, Türk-İslam sanat eserlerinin zirve isimlerinden Selimiye Camisi'nin teknik, manevi ve estetik değerleriyle döneminin ve sonraki zamanların en muhteşem eserlerinden sayıldığını vurguladı.

Cami ve külliyesinin UNESCO'nun Kültür ve Miras Listesi'nde yer almasının ardından ziyaretçi sayısının da arttığına değinen Başoğlu, caminin restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın ilgisini çekeceğini söyledi.





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