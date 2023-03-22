Türkiye'ye tırla uyuşturucu getiren suç örgütü üyesi 9 zanlı daha tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarmanın düzenlediği "uyuşturucu imal ve ticareti" suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 zanlı daha tutuklandı.

Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım 2022'de Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 456 kilogram ecstasy, 36 kilogram kokain, 2 kilogram metamfetamin, 732 gram reçine esrar, 9 tüp likit esrar, 3 kilogram skunk ele geçirilmesinin ardından suç örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalar sonucunda suça karışan 11 şüpheli daha tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Savcısı Gencay Akçay'ın talimatıyla başlatılan operasyonda 9 zanlı yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 14'e yükseldi.

Şüphelilerden birinin Gürcistan, diğerinin ise Bulgarsitan'da olduğu tespit edildi. Zanlıların iadesi için çalışma başlatıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Kasım 2022'de Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 456 kilogram ecstasy, 36 kilogram kokain, 2 kilogram metamfetamin, 732 gram reçine esrar, 9 tüp likit esrar, 3 kilogram skunk ele geçirilmişti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonu gerçekleştiren Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerini sosyal medya hesabından "kahraman jandarmamız" diye tebrik etmişti.

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