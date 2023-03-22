EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesinde kadro alan 21 personel için yemin töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kadro alan personel adına mutlu olduğunu belirtti.

Kadronun verilmesi dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Helvacıoğlu, "Personelimiz Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu süreç ile bugün and içerek sorumlulukları bir kat daha artmış olarak görevlerine memur olarak devam edecekler. 140 memurumuz ile hizmete devam edeceğiz. Personelimize düşen görev hem belediye personeline hem de devlet memuruna yakışır bir şekilde vatandaşımıza hizmet vermektir." diye konuştu.

Törende kadro alan 21 personel yemin etti.

- Enez'de sivrisinekle mücadele ediyor

Enez'de sivrisinekle mücadele çalışmaları kapsamında dronla ilaçlama yapılıyor.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yaptığı açıklamada, ilçenin en önemli sorunlarından biri olan sivrisinek ile mücadele kapsamında larva üreyebilecek alanları dron ile ilaçlamaya başladıklarını belirtti.

Standart larva ilaçlamasında ulaşamayacakları bataklık ve benzeri yerleri dronlar sayesinde ilaçladıklarını dile getiren Günenç, "Bu sayede bu yaz sivrisinek popülasyonunu en aza indirmeye çalışacağız. Belirlediğimiz periyotlarla çevreye hiçbir zararı olmayan ilaçlamamızı düzenli aralıklarla yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- İpsala’dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçeden deprem bölgesine yardımların gönderilmeye devam ettiğini belirtti.

İlçeden yardım yüklü 56 ve 57'nci tırların yola çıkmak üzere hazırlandığını dile getiren Sevgili, "Deprem bölgesinin ihtiyaç durumuna göre depoladığımız ürünlerin sevkiyatını yoğun bir şekilde yapıyoruz. Spor salonumuzdaki ürünlerin tamamını AFAD'a teslimini yaptık. TMO ve küçük sanayi sitesindeki depolarda bulunan yaklaşık 8 tır ürünü de 1 hafta içerisinde AFAD'a teslim edeceğiz." diye konuştu.

Sevgili, ramazan ayında 2 tır İpsala pirincini de deprem bölgesine göndermeyi planladıklarını ifade etti.

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