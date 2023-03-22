Edirne'de Orman Haftası kapsamında bin fidan dağıtıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara bin fidan dağıtıldı.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara karaçam, fidan ve mavi servi fidanı hediye edildi.

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Başak Parlak, AA muhabirine, hafta dolayısıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Lalapaşa ilçesi Hacıdanışment köyü yakınlarındaki merada oluşturulan "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı"nda fidan dikimi yaptıklarını belirten Parlak, "Saraçlar Caddesi'nde fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bundan sonra da okullarımızla fidan dikim etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

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