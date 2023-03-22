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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversiteye ataması yapılan akademisyenlerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, ataması gerçekleştirilen doktor öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri ile rektörlük makamında buluştu.

Akademisyenlere yeni görevlerinde başarı dileyen Tabakoğlu, öğretim elemanlarının çalışma alanları ve tecrübeleri konusunda bilgi aldı.

Üniversite olarak belirlemiş oldukları misyon, vizyon ve hedefler doğrultusunda çalıştıklarını belirten Tabakoğlu, "Üniversitemiz, kısa süre önce ataması gerçekleştirilen ve aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Üniversitemizin gelişimine katkıda bulunmak ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermek adına hep birlikte, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda akademisyenlere tebrik belgeleri takdim edildi.

- Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güvendir’in kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir'in yazarları arasında olduğu "Örnek Uygulamalarla Sınıf İçi Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı" yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güvendir’in, Gaziantep Üniversitesinden Doç. Dr. Yeşim Özer Özkan ile kaleme aldığı “Örnek Uygulamalarla Sınıf içi Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı” Asos Yayınları'ndan çıktı.

Kitap, sınıf içi değerlendirmenin nasıl olması gerektiğine yönelik öğretmen ve öğretmen adayları için bir rehber olma niteliği taşıyor. Sınıf içi değerlendirmede 50 farklı tekniğin sunulduğu kitapta, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı örneklere de yer veriliyor.

- Prof. Dr. Özgür Er'den veda ziyareti

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki görevinden ayrılan Prof. Dr. Özgür Er, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademik hayatına Dokuz Eylül Üniversitesinde devam etme kararı alan Prof. Dr. Er, Rektör Tabakoğlu ile rektörlük makamında bir araya geldi.

Tabakoğlu ziyarette, Er'e yeni görevine başarı diledi.

Prof. Dr. Özgür Er’in alanında uzman bir diş hekimi, iyi bir akademisyen ve başarılı bir yönetici olduğunu belirten Tabakoğlu “Özgür Hocam, fakültemizin kurulduğu günden bugüne geldiği noktada gerek akademisyenliği gerekse idari görevlerinde başarılı işlere imza attı. Kendisine yeni kurumunda ve hayatında başarılar diler, üniversitemize kazandırdığı tüm değerler için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık görevi uhdesinde bulunan Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu da Er'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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