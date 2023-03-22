AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ramazan ayı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Edirne halkının ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Oruç ibadetinin, Müslümanlar'ın günlük hayatlarını değiştirerek sabır, saygı, nezaket ve dayanıklılık gibi değerli özelliklerini pekiştirdiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı, barış ve sevgi havasının rüzgarıyla kalplerimizi ısıtıyor. Barış, hoşgörü ve dayanışmanın öneminin vurgulandığı bir ay olan ramazan Allah'ın insanlara olan inayeti ve bereketi ile doludur. İnsanların arasındaki ilişkileri güçlendirir ve kalpleri birbirine yakınlaştırır.



Bu mübarek ay vesilesiyle, birlik ve beraberlik içerisinde nice mübarek aylar yaşamak dileğiyle tüm vatandaşlarımıza sevgi, saygı ve dualarımı sunuyorum."

Ramazanın, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraların sarılmasına da vesile olacağını dile getiren İba, şöyle devam etti:

"Ramazan yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı bir aydır. Bu ayda, insanlar birbirlerine yardım etmeli, sevgi ve saygı göstermeli ve toplum birlik ve beraberlik içinde olmalıdır. Bu nedenle, bu ayda yapılan yardımların ve bağışların önemi çok büyüktür.



Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından ramazan ayı, birlik ve beraberlik duygularıyla yaraların sarılmasına vesile olacaktır."



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