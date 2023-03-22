Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesine bağlı Paşaköydeki 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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