Trakya'da ilk teravih namazı kılındı

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EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - On bir ayın sultanı ramazan, kılınan ilk teravih namazı ile başladı.

Edirne'de vatandaşlar Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere teravih namazı için kentteki camilerde bir araya geldi.

Restorasyonun devam ettiği Selimiye Camisi'nde ibadet için ayrılan bölümde teravih namazı kılındı.

Vatandaşlardan Hasan Ak, AA muhabirine, "Herkesin ramazan ayına mutlu, bereketli ve huzurlu girmesini diliyorum. Hepimizin için hayırlı olsun" dedi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde ise vatandaşlar ilk teravih namazı için başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilere geldi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında, ramazanın en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında Müslümanların birlik ve beraberlik duygularının güçlenebileceğini ifade eden Eviş, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ardından vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Tekirdağ'da da ilk teravih namazı için başta Rüstem Paşa Camisi olmak üzere kentteki camilere gelenler namaz kılıp dua etti.

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