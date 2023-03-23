Edirne'de asayiş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.B'nin kullandığı motosiklet, Medrese Ali Bey Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan G.B, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Bisiklet hırsızlığı

Edirne'de bir apartmanın bodrum katından bisiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ü'nün Abdurrahman Mahallesi'nde oturduğu apartmanın bodrum katına bıraktığı bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de park halindeki motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, F.A'nın Çavuşbey Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

- Uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Uzunköprü ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde şüpheliler M.İ ve S.Y'nin üzerinde yaptığı aramada kağıda sarılı halde bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.