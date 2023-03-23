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EDİRNE (AA) - Todor Kableshkov Taşımacılık Üniversitesi Rektörü Prof. Daniela Todorova ve beraberindeki heyet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 1. Uluslararası Lojistik Sempozyumu dolayısıyla Edirne'ye gelen heyet Rektör Tabakoğlu'yla görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tabakoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardıma ilk gelen ülkelerin başında Bulgaristan olduğunu belirtti.

İki ülke arasında güzel ilişkiler olduğunu aktaran Tabakoğlu, "Bini yılı aşkın bir süredir beraber yaşıyoruz, ortak noktalarımız ve değerlerimiz var. Bu ortak noktaları ve iş birliğimizi yeni projeler ve çalışmalarla güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu, sempozyuma katkı sağlayan Todorova ve beraberindeki heyete de teşekkür etti.

Todorova ise Trakya Üniversitesi ile ortak bir çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

- TÜ Rektörü Tabakoğlu ÜAK toplantısına katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 256. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Kurul Toplantısı’na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, üniversiteler arasındaki akademik koordinasyon çalışmaları ile Üniversiteler Arası Kurulun gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Rektör Tabakoğlu'yla birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu da katıldı.

- AGD Edirne Şube Başkanı İriş'in ramazan ayı mesajı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İriş, mesajı ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının sağlık ve bereket getirmesi temennisinde bulunan İriş, şunları kaydetti:

"Küresel krizlerden bunalan, yorulan, daralan ve dağılan insanı toplamak Ramazan'a düşer. İçerisinde sayısız nimetlerin bulunduğu manevi bir gök sofrası sunmak için gelir. Ramazan, sahurda soframızın bereketi, vücudumuzun şifası, paslanan gönüllerimizin cilası ve dualarımızın makbuliyet zamanı olur.

Ahiretimizin bayrama dönüşebilmesi için dünya hayatının hep bir ramazan ayı bilinç ve titizliğinde yaşanması gerektiğini asla unutmamalıyız. Bu temennilerle, başta Edirne halkımızın, ülkemizin ve bütün Müslümanların, Ramazan ayını tebrik ederken huzur, barış ve bereket getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz."

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