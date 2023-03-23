Edirne'de huzurevi sakinleri el sanatları atölyesinde huzur buluyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne Huzurevindeki yaşlılar, boş zamanlarını el sanatları atölyesinde değerlendirerek huzur buluyor.

Atölyede çeşitli sanat dallarıyla ilgilenen yaşlılar, kurs eğitmenlerinden aldıkları bilgileri tatbik edip günün büyük bölümünü burada geçiriyor.

El becerilerini geliştiren yaşlılar, birbirinden güzel ürünler tasarlarken hazırladıkları ürünleri, huzurevinde ve yılın belli dönemlerinde düzenlenen etkinliklerde sergiliyor.

Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında depremzedeler yararına düzenlenen kermeste elde edilen gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçları için ilgili kurumlara bağışlandı.

- "Bu çalışmalar bize moral oluyor"

Emekli öğretmen Sevgi Pazar, AA muhabirine, atölyede takı tasarımı, biblo yapımı, seramik ve ahşap boyama gibi işlerle ilgilendiklerini söyledi.

Sınıf öğretmeni olarak uzun yıllar görev yaptığını belirten 67 yaşındaki Pazar, eskiden kalan bilgilerini tazeleyerek yeni beceriler geliştirdiğini ifade etti.

El sanatları atölyesinde huzur bulduklarını anlatan Pazar, şunları kaydetti:

"Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Çok zengin bir atölyemiz var. Her türlü el sanatını icra etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar bize moral oluyor, kafamız dinleniyor. Ortamımız çok rahat, istediğimiz gibi özgür şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada çok mutluyuz. Aile ortamından öte güzel bir yaşamımız var. Ürünlerimizi tasarlarken geri dönüşüm malzemelerini de kullanıyoruz. Doğadan bulduğumuz ağaç dalları ve taşlarla tasarımlar yapıyoruz."

Pazar, huzurevi sakinleri olarak depremzedeler yararına yaptıkları kermeste de el ürünlerini satışa çıkardıklarını ve güzel bir yardım toplandığını dile getirdi.

- Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz

El sanatları atölyesinde bileklik ve tespih gibi ürünler tasarlayan 69 yaşındaki İsmail Gücüyener, önceden bilmediği bir el sanatını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kurs eğitmenlerinin yönlendirmeleriyle el emeği ürünler yaptıklarını belirten Gücüyener, atölyede hoş vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Yaklaşık 3 yıldır el sanatları atölyesine geldiğini aktaran Gücüyener, "Daha önce böyle bir el işiyle uğraşım yoktu. Kahvede oturacağıma gelip burada zaman geçiriyorum. Bileklik, tespih, kolye ve cüzdan gibi ürünler yapıyorum. Boncuk dizmek terapi gibi oluyor. Her gün en az 2-3 ürün yapıyorum. Burada hoş vakit geçiriyoruz. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.