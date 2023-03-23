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Edirne'de dükkanlarını toplu duayla açan tarihi çarşı esnafı bereketli bir ramazan ayı diledi

AA

Edirne'de dükkanlarını toplu duayla açan tarihi çarşı esnafı bereketli bir ramazan ayı diledi

EDİRNE (AA) -Edirne'de dua kubbesi altında toplanan Tarihi Arasta Çarşısı esnafı bereketli bir ramazan ayı dileğinde bulundu.

Selimiye Camisi'ne de çıkılan çarşıda dua ederek dükkanlarını açan çarşı esnafı bugün de dua kubbesi altında toplandı.

Ellerini semaya açan esnaf dualarında hayırlı, bereketli ve afetlerden uzak bir ramazan ayı diledi.

Duaya çarşıyı ziyaret eden turistlerde eşlik etti.

- Dua geleneği Osmanlı'ya dayanıyor

Çarşı esnafı Harun Sefa, AA muhabirine, ramazan ayının ilk gününe bereket dilekleriyle başladıklarını söyledi.

Dua geleneğinin Osmanlı döneminden kalan bir miras olduğunu belirten Sefa, "Bunu her gün gerçekleştiriyoruz. Biz duayla beraber rabbimizden hem bereket niyaz ediyoruz hem de aynı zamanda esnaf arkadaşlarımızla toplandığımızda birbirimizi tebrik ediyoruz. Aynı zamanda ramazanda işlerimizin bereketli olması için, işlerimizin selametle yürümesi için bu duayı gerçekleştirdik." diye konuştu.

- "Ramazan ayının hayırlı ve bereketli olması için dua ettik"

Esnaf Vakur Mutafçılar da her sabah geleneksel olarak yapılan duanın bugün ramazan ayına özel olarak yapıldığını dile getirdi.

Mutafçılar, hem geleneği sürdürdüklerini hem de ramazan ayının hayırlı ve bereketli olması için dua ettiklerini aktardı.

Geleneğin 1690'dan bu yana sürdüğünü ifade eden Mutafçılar, şöyle konuştu:

"Bizim çarşımızda o günden bugüne kadar Ahi geleneği olarak devam ettirilen bir gelenek. Aynı zamanda bu gelenek gelecek nesillere de aktarılıyor. Yeni nesiller bunu gördükçe daha sonraki nesillere aktarıyorlar. Gelen ziyaretçilerimizde bu dualara katılıyor. Buda bizim için ekstra bir buluşma noktası oluyor."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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