Edirne'de "Marmara Bölgesi Özel Olimpiyat Oyunları" düzenlenecek

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde "Marmara Bölgesi Özel Olimpiyat Oyunları" düzenlenecek.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik direktörü Ali Üredin, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, mayıs ayında yapılacak etkinlikle ilgili çalışmalar görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneğiyle iş birliği yaparak güzel bir etkinlik gerçekleştireceklerini belirtti

Geniş katılımlı bir etkinlik düzenleyeceklerini aktaran Helvacıoğlu, "Oyunlar futbol, basketbol, atletizm, bocce başta olmak üzere en az 4 kategoride düzenlenecek. Yarışmalara 8 yaş ve üzeri özel sporcular katılacak. Mayıs ayında 150 özel sporcumuz ile olimpiyat oyunlarımızı Keşan'ımıza yakışacak şekilde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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