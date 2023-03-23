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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de asfalt malzemesi yüklü tır çıkan yangında hasar gördü

AA

Edirne'de asfalt malzemesi yüklü tır çıkan yangında hasar gördü

EDİRNE (AA) - Edirne'de asfalt malzemesi yüklü tırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nde seyreden Kemal Düngel'in kullandığı 06 GA 1927 plakalı tırın arka lastiği, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü tırı park ederek araçta bulunan diğer kişilerle yangını su dolu damacanalarla söndürmeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tırda hasara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Tırın 30 ton asfalt malzemesi taşıdığı öğrenildi.

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