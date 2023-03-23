FETÖ şüphelisine Yunanistan sınırında gözaltı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, bir FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ şüphelisi Ş.S'yi yakaladı.

Terör örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

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