Ramazanın ilk gününde son iftar serhat kenti Edirne'de yapıldı

EDİRNE (AA) - Serhat kenti Edirne, ramazan ayının ilk gününde en son iftar yapan kent oldu.

Ramazan ayını ilk iftarını Iğdırlılar 18.25'te açarken son iftar Edirne'de 70 dakika sonra 19.35'te yapıldı. Edirne'yle birlikte Çanakkale'de yaşayanlar da aynı saatte oruçlarını açtı.

Bazı vatandaşlar oruçlarını evlerinde açarken bazıları ise ramazan ayının ilk iftarında kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerini tercih etti.

İftar saatine yakın lokantalara gelen vatandaşlar ve çalışanlar, ezanın okunmasının ardından dualarla oruçlarını açtı.

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine, ramazan ayına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son iftarın Edirne'de yapıldığını belirten Dinar, "Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Edirne orucu en son açan kentimiz ama burada zaman huzurlu şekilde geçiyor. Başta Selimiye Camisi olmak üzere Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami gibi pek çok güzel eserimiz var. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan iftar sofrasına oturuyoruz. Ramazanın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ali Yıldız da ramazan ayının ilk iftarını yapmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.



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