Tır şoförleri iftarı sınır kapısında yaptı

EDİRNE (AA) - Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri götüren tır şoförleri, yurt dışına çıkmadan önceki iftarı Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında yaptı.

Yüklerini ulaştırmak için kimi zaman ülke, kimi zaman da kıta geçmek zorunda kalan çok sayıda tır şoförü, ramazanı da ailelerinden kilometrelerce uzakta geçiriyor.

İhraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren tır şoförleri, yurt dışına çıkmadan iftarlarını sınır kapısındaki tır parkında yapmayı tercih ediyor.

Tırın dorsesindeki dolapta iftarlıklarını hazırlayan tır sürücüleri, okunan ezanla oruçlarını açtı.

İftar sonrası içilen çayların ardından sürücüler, Avrupa'da kat edecekleri kilometreler için Türkiye'den ayrılıyor.

Gaziantep'ten Almanya'nın Münih kentine yük taşıyan Mustafa Genç, hazırladığı yemeklerle kurduğu sofrasında ezanın okunmasını bekledi.

Hurmayla orucunu açan Genç, ardından pilav, salata, turşu ve ayrandan oluşan mönüyle ilk iftarını yaptı.

Ramazanda evden ayrı olmanın zorlukları olduğunu belirten Genç, "Kendin yapıp yiyorsun. Yolda her yerde yemek yiyemiyoruz. Onun için biraz zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Yola çıkınca evimi, torunlarımı ve çocuklarımı özlüyorum. Ev gibisi yok. Bizim oraların soğan kebabı meşhur, onu çok severim. Yoldayken ev yemeklerini özlüyorum." dedi.

Genç, yarın iftarını Romanya'da açmayı planladığını dile getirdi.

Tır parkında iftar hazırlığı yapan bir başka Gaziantepli Abbas Yıldırım da Sırbistan yolculuğu öncesi ciğer kavurma, yoğurt ve salata ile orucunu açtı.

Ramazanda evden ve ailesinden ayrı olmanın zor olduğunu ifade eden Yıldırım, "Ailemizden uzağız, kendimiz pişirip yiyoruz. Tır şoförlüğü sürekli dikkat isteyen bir meslek. Haliyle oruçlu olduğunda ister istemez yoruluyorsun. Zihnen de yoruluyoruz ama çok şükür dayanıyoruz. Ramazanda en çok eşimin yaptığı yemekleri özlüyorum. Sahurda Bulgaristan'da iftarda da Sırbistan'da olacağım inşallah." diye konuştu.

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