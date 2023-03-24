Edirne'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında "seçim güvenliği toplantısı" yapıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilikte yapılan toplantı Vali Vekili Sıdkı Zehin başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda genel seçimin huzur ve güven içinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla oylama öncesi, günü ve ertesini de kapsayacak şekilde alınması gereken tedbirler görüşüldü.

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