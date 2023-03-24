Edirne'de sis etkili oluyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.



Selimiye Camisi'nin minarelerinin gözden kaybolduğu sisle tarihi yapılar, eşsiz manzaralar oluşturdu.



Meriç ve Tunca nehirleri çevresinde de sis etkisini gösterdi.



Kürek sporcuları sis altında kalan Meriç'te kürek çekti.

Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kentte, trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Edirne'de sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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