Huzurevinin "altın sesleri"nden nağmeler

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EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne Huzurevinde müziğe ilgi duyan yaşlılar, oluşturdukları "Altın Sesler Korosu" ile sosyalleşiyor.



Huzurevindeki etkinlik salonunda müzik eğitmenleri eşliğinde çalışmalarını sürdüren 7 kişilik koro, kısa sürede ilerleme kaydetti.

Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserlerini seslendiren yaşlılar, arkadaşları tarafından "Altın Sesler" olarak niteleniyor.

Koro üyelerinin çalışmalarını yerinde takip eden huzurevi sakinleri, söylenen şarkılara eşlik ederken, kimi zaman da müziğe ayak uydurup dans ediyor.

Koroda darbukayı huzurevi sakinlerinden Nuri Kumlu, diğer enstrümanları ise müzik eğitmenleri çalıyor.

- "Sanatla huzur buluyoruz"

Koro üyesi Hayrettin Yıldırım, AA muhabirine, uzun yıllar müzisyenlik yaptığını söyledi.

Müziği çok sevdiğini belirten 73 yaşındaki Yıldırım, gençlik yıllarında bir albüm çıkardığını ve Edirne'de düzenlenen ses yarışmasında birincilik kazandığını ifade etti.

Koro çalışmalarına bir ay önce başladıklarını ve güzel ilerleme sağladıklarını anlatan Yıldırım, "Şarkı söylemek bizi çok mutlu ediyor. Zamanımızı koro çalışması yaparak değerlendiriyoruz. Emekli olana kadar ekmek parası kazandığım mesleğimdi müzisyenlik. Burada müzikle olan bağımı devam ettirdiğim için de çok mutluyum." dedi.

Yıldırım, koroda arkadaşlarına öncülük yaptığını belirterek, "Topluluğumuzun ismi Altın Sesler. Burada daha çok Klasik Türk Müziği eserlerini seslendiriyorum. Gençlik yıllarımda Batı müziğinden yabancı şarkılara kadar çeşitli eserler seslendiriyordum. Yıllar böyle geçti, bugün de burada sanatla huzur buluyoruz. Tabii huzurevinde boş zamanımız çok oluyor. Bu zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek için müzikle ilgileniyoruz. Buradaki diğer arkadaşlarımız da sağ olsunlar bizi dinliyorlar, onlarla birlikte eğlenip oynuyoruz. " ifadelerini kullandı.

Koro üyesi 76 yaşındaki Sabri Kürleyen, koro sayesinde eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Müziğin kendilerini hayata bağladığını vurgulayan Kürleyen, "Eğitmenlerimizle haftada 3 gün çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız da bizlere eşlik ediyor. Bu çalışmanın içinde olmaktan çok mutluyum. Önümüzdeki dönemde konser vermeyi de istiyoruz." diye konuştu.

- "Boş vakitlerini değerlendirip hayata tutunmalarını sağlıyoruz"

Edirne Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak, huzurevinde kalan yaşlıların ilgi alanlarına göre faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Huzurevinde yaşlıların güzel çalışmalar yaptığını belirten Irmak, "Yaşlılarımızın hayata katılımını sağlayacak, sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetler yapılıyor. Onların boş vakitlerini değerlendirip hayata tutunmalarını sağlıyoruz." dedi.

Müzik eğitmeni Gürkan Kaba da koro çalışmalarında güzel ilerleme kaydettiklerini söyledi.

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