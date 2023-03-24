İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Bulgaristan'da anıldı

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EDİRNE (AA) - İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde düzenlenen etkinlikte anıldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Filibe Başkonsolosluğu himayelerinde, Bulgaristan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği tarafından "12 Mart İstiklal Marşı Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" ile "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşanan depremler nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

Bulgaristan halkı ve Kırcaalilerin depremlerin ilk gününden itibaren tüm imkanlarını seferber ederek yardıma koştuğunu belirten Küngerü, destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında "I. Dünya Savaşı'nın Dönüm Noktası: Çanakkale Zaferi" konulu bir konferans gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım, katılımcılara 108. yıl dönümünde Çanakkale Savaşı ve sonrasında yaşananlara ilişkin bilgiler verdi.

Kırcaali Müftü Yardımcısı Suray Mustafa da İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif Ersoy ile Çanakkale şehitleri ve depremde hayatını kaybedenler için dua et

Çanakkale Türküsü'nün seslendirildiği etkinlikte, öğrenciler şiirler okudu.

Etkinliğe Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Resmi Murad, HÖH Kirkovo İlçe Başkanı Ercan Fırıncı, Koşukavak Belediye Başkan Yardımcısı Abidin Hacımehmed, Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Müzekki Ahmed, Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı Dr. Harun Bekir ile vatandaşlar katıldı.

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