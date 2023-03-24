EDİRNE (AA) - Edirne'de, "Basketbol Yıldız Erkek Yıldız Kız İl Birinciliği" müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, basketbol müsabakalarına 5 erkek ve 5 kız takımı katıldı.

Müsabakalar sonucunda hem erkeklerde hem de kızlarda birinciliği Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu elde etti.

- 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü

Saadet Partisi Edirne İl Başkan Yardımcısı Mehmet Akif İriş, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İriş, mesajında, Balkan Savaşı şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Edirne'nin Balkan Savaşı'nda Mehmet Şükrü Paşa’nın kumandasında 155 gün hiçbir destek alınmadan kahramanca savunulmasına karşın, 26 Mart 1913'te işgale uğradığını anımsatan İriş, kent tarihinin en acı günlerinin yaşandığını ifade etti.

Vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin Türk milletinin gönlünde daima yeri olduğunu belirten İriş, şunları kaydetti:

"Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Hiç kuşkusuz ki bugün içinde yaşadığımız bu şehirde attığımız her adımı, aldığımız her nefesi aziz şehitlerimize, ecdadımıza borçluyuz. Milletimizin bir daha aynı acıları yaşamamasını diliyorum. Şehrimizin ve ülkemizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için şer güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bu topraklar uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi 26 Mart Balkan Şehitleri Anma günü vesilesiyle rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

- TÜ öğrencilerinin başarısı

Trakya Üniversitesi lisans öğrencilerinin "2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında yaptığı proje başvurulardan 27’si kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2022/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

Başvuru sonuçlarına göre Trakya Üniversitesinin lisans programlarında eğitim gören 27 öğrenci, TÜBİTAK 2209-A kapsamında hazırladıkları projelerle başarılı olarak destekleme almaya hak kazandı.













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