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EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Süloğlu'ndaki okulları ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilçedeki okullarda gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Arpacı, okul yöneticileriyle bir süre sohbet etti.

Ziyarette Arpacı'ya, Süloğlu Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz eşlik etti.

- Kaya'dan Yaşlılar Haftası kapsamında ziyaret

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Yaşlılar Haftası kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Sülecik ve Keramettin köylerindeki yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kaya, bir süre sohbet etti.

Ziyarette Kaya'ya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Senem Koç ve köy muhtarları eşlik etti.

- Koordinasyon toplantısı yapıldı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürü Atilla Beyazıt başkanlığında Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Kentte yapılan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, planlanan faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

- Öğrenciler ramazan ayı hakkında bilgilendirildi

Havsa Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Havsa Müftülüğü tarafından ramazan ayına ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Melahat Kilimci Ortaokulu'nda yapılan toplantıda öğrencilere, ramazan ayı hakkında bilgilendirme yapıldı.

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