Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bulgaristan'da karma sergi açtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerine ait eserlerden oluşan "Balkan Sergileri III" adlı karma sergi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki bir sanat galerisinde açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sergide, resim, heykel, grafik ve fotoğraf gibi sanatın farklı alanlarından 42 eser yer aldı.

Balkan sergilerinin ilki 2019'da Veliko Tırnova kentinde, ikincisi ise geçen yıl Varna'da sanatseverlerle buluşmuştu.

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, sergi açılışında, sanatın sınırları ortadan kaldırarak ülkeleri ve milletleri birbirine yaklaştırdığını belirtti.

Serginin, Türkiye ve Bulgaristan arasında kültür alanındaki iş birliğini geliştirmeye katkı sağladığını aktaran Tüzün, "Bu tür sergiler, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki kültürel ve sanatsal iş birliği açısından çok önemli. Serginin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Buraya gelerek bizleri onurlandıran başta Kültür Bakanı Nayden Todorov ve Prof. Velislav Minekov olmak üzere, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Todorov da sergiye destek veren sanatçıları tebrik etti.

Sergi kapsamında ressam ve Devlet Sanatçısı Devrim Erbil'in bir eseri de Tüzün ve sanat galerisi sahibi Cem Üstüner tarafından, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e iletilmek üzere büyükelçilik görevlisi Aybike Özduran'a verildi.

Sergi, 4 Nisan'a kadar gezilebilecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.