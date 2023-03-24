Trakya'daki camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

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EDİRNE (AA) - Trakya'da başta Selimiye Camisi olmak üzere camilerde on bir ayın sultanı ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Cuma namazı dolayısıyla vatandaşlar restorasyonu devam eden caminin ibadete açık bölümünü doldurdu.

Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli, okuduğu hutbede bir yandan ramazanın sevincini yaşanırken diğer yandan afetlerin acısının hissedildiğini söyledi.

Ramazanın gönülleri ferahlatan manevi ikliminde, kardeşliği pekiştiren birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla acıları daha da hafifletecek, geleceğe ümitle yürüneceğini belirten Serenli, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz, yaşadığımız felaketlerin yaralarını sarmak için yine yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi. Cenab-ı Hak, bütün imkanlarını seferber eden, duasını esirgemeyen her bir kardeşimizden razı olsun. Ancak bütün yaralar sarılıncaya, yürekler sükunet buluncaya kadar birbirimize desteğimizi sunmak, yardımlarımızı hız kesmeden devam ettirmek kardeşliğimizin bir gereğidir.

Zira birlik ve beraberliğimizin, huzur ve güvenimizin teminatı işte bu dayanışma ruhudur. Bu ruhla aramızdaki sevgi, şefkat ve muhabbet bağlarını kuvvetlendiririz. Bu ruhla sevinç ve kederi, varlık ve yokluğu paylaşırız. Bu ruhla kardeşlik ahlakını kuşanırız."

Serenli, Diyanet İşleri Başkanlığının yaşanılan afetler hususunda toplumsal duyarlılığı artırmak için bu yılın temasını "Ramazan ve dayanışma" olarak belirlediğini dile getirdi.

Sıkıntı içinde olanlara destek olmaya gayret edilmesi gerektiğini ifade eden Serenli, "Zekat ve diğer bağışlarımızla ihtiyaç sahibi afetzede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına kavuşmaları için kalıcı konutlar inşa edilmesine yardımcı olalım." dedi.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de ramazan ayının ilk cuma namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.

Başta kentteki Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk eseri olan Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde vatandaşlar cuma namazı için saf tuttu.

Bazı vatandaşlar cami içerisinde yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, vaazda, ramazan ayının gelmesiyle manevi sevincin de arttığını belirtti.

Ramazan ayını bu yıl yaşanan depremler ve sel felaketleri nedeniyle buruk yaşadıklarını aktaran Eviş, her günün bir sonmuş gibi ibadet içerisinde yaşanması gerektiğini kaydetti.

Ramazan ayının Müslümanlar için önemli ve özel bir ay olduğunu anlatan Eviş, tutulan oruçların, kılınan namazlar ile vatandaşların Allah'tan bağışlanmayı ve affedilmeyi, bolluk, bereket getirmesini dilediğini söyledi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da ramazan ayının ilk cuma namazı için vatandaşlar başta tarihi Rüstempaşa Cami'si olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Cuma vakti saf tutan vatandaşlardan bazıları cami içerisinde yer bulamayınca namazlarını avluda kıldı.

Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.

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