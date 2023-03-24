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EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamlığı koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde zarar gören vatandaşlara yardım malzemesi gönderildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ve köylerde vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar ile hazırlanan yardımlar, depremzedelere gönderiliyor.

İlçe merkezinde vatandaşların destekleriyle bin ramazan gıda paketi, 158 koli kıyafet, 12 koli ıslak mendil, 14 koli çocuk bezi, 68 elektrikli ısıtıcı, 586 battaniye hazırlandı.

Koliler halinde hazırlanan yardımlar tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

- Lalapaşa'da 150 öğrencinin katılımıyla oryantiring müsabakası yapıldı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle Sinanköy'de liseler arası oryantiring müsabakaları gerçekleştirildi.

150 öğrencinin yer aldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere madalyalarını ve kupalarını Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut takdim etti.

- Kaymakam Bulut'tan ramazan mesajı

Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bulut, mesajında, ramazanın bolluk, bereket ve merhamet ayı olduğunu belirtti.

Ramazan ayında manevi duyguların en üst noktaya çıktığını aktaran Bulut, ramazana kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti.

Bulut, mesajında, Lalapaşa halkının ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

- Havsa'da öğrenciler geleneksel oyunlar ile eğlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Havsa Sanat Akademisi etkinlikleri kapsamında, öğrencilere geleneksel oyunlar öğretildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Spor Yap Başarıyı Kap" projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu öğrencileri, eğitmenler ile geleneksel oyunlar oynadı.

İlçe kütüphanesinin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, oyunlar oynayarak eğlendi.

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