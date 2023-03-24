Balkan Savaşı'nda şehit edilen ressam Hasan Rıza, müdürlüğünü yaptığı okulun öğrencilerince anıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Balkan Savaşı esnasında şehit edilen okullarının eski müdürlerinden ressam Hasan Rıza'yı Jandarma Şehitliği'nde andı.

Lozan Caddesi'ndekiz şehitlikte düzenlenen anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdür Yardımcısı Şeref İlhan, Hasan Rıza'yı saygı, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Hasan Rıza'nın Bulgar askerleri tarafından şehit edildiğini belirten İlhan, "Balkan Savaşı esnasında Türk milletinin bağrından kopan Mehmetçik, vatan toprağını kanı pahasına savunmuş ve şehit olmaktan kaçınmamıştır. Ressam Hasan Rıza, atölyesindeki resimleri kurtarmak üzere Karaağaç Mahallesi'ne doğru gittiği esnada şehit edilmiştir. Hasan Rıza ve Balkan şehitlerini saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından anıta ve şehitlikte bulunan kabirlere karanfil bırakıldı.

Törene, jandarma personeli de katıldı.

- Şehit ressam Hasan Rıza kimdir?

Üsküdar'da 1858 yılında doğan Hasan Rıza, resme küçük yaşta başladı.

Bahriye Mektebi'nde eğitim alan, 93 Harbi'ne gönüllü katılan Rıza, dönüşünde İtalya ve Mısır’da sanat çalışmaları yaptı, Edirne Vilayeti Sanayi Okulu'nun müdürlüğü görevinde bulundu.

Rıza, atölyesindeki resimleri kurtarmak üzere Karaağaç'a doğru gittiği sırada 26 Mart 1913'te Bulgar askerleri tarafından şehit edildi.

Ressamın büyük bölümü savaş sırasında yağmalanan eserlerinden bir kısmı Edirne Belediyesinde bulunuyor.

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