Edirne'deki hızlı tren çalışmalarında Osmanlı mezar taşları bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, hızlı tren projesi çalışmaları kapsamında yapılan kazılarda Osmanlı mezar taşlarına rastlandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, Tunca Nehri kenarındaki viyadük kazı çalışmaları esnasında mezar taşları buldu.

Edirne Müze Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine, uzmanlar tarafından bölgede inceleme yapıldı. Uzmanlar eşliğinde kurtarma kazı çalışması başlatılırken, ilk etapta atıl durumdaki 6 mezar taşı çıkartıldı.

Osmanlı mezar taşları, Müze Edirne Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alındı.

Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak hizmet veren eski elektrik fabrikası bahçesindeki kazı çalışmaları kontrollü devam ediyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.