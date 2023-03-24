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EDİRNE (AA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi ve ilçedeki yaşlı bakım merkezlerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Becan, huzurevi sakinlerinin haftasını kutlayıp bir süre sohbet etti.

Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını aktaran Becan, "Nesiller yetiştiren sevgili büyüklerimiz, hepimiz sizlerin emekleri ile bugünlere geldik. Bizler sizin her ihtiyacınızda yanınızdayız. Sizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

- Orman Haftası

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerle fidan dikti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Becan, Vadi Park'taki etkinlikte öğrencilerle sohbet etti.

Ormanların Türkiye'nin en önemli miraslarından olduğunu belirten Becan, "Tek bir ağacı korumak geleceğimizi korumak anlamına geliyor. Çevre bilinci yüksek nesiller yetiştirerek ülkemizin geleceğini güvence altına alıyoruz. Sizlere söz, minik ellerinizle diktiğiniz fidanlar büyüsün, hep birlikte gölgelerinde sohbet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Afetzede vatandaşlara yönelik kültür gezisi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Uzunköprü'ye gelen afetzede vatandaşlara yönelik kültür gezisi düzenlendi.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programda ilçenin tarihi yerleri tanıtıldı.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Özlem Becan da katıldı.





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