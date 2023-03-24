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Bulgaristan'da HÖH Partisi 2 Nisan'daki seçimlerde hükümet ortağı olmayı hedefliyor

AA

Bulgaristan'da HÖH Partisi 2 Nisan'daki seçimlerde hükümet ortağı olmayı hedefliyor

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Edirne'de Bulgaristan Türkleri Platformu üyeleri ile bir araya geldi.

Karadayı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıda platform üyeleriyle 2 Nisan'da yapılacak erken seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Karadayı, toplantının ardından gazetecilere, seçimlerde hükümet ortağı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Bulgaristan'da son 13 yıldır Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) iktidarı olduğunu belirten Karadayı, "Biz muhalefetteydik. 2 yıldır Bulgaristan'da kriz var ve hükümet kuramıyorlar. Bizden uzak duruyorlar ama bu seçimi başarılı olarak sonuçlandırmayı amaçlıyoruz. Bizsiz hükümet kurulmamasını ve hükümet ortağı olmayı istiyoruz." dedi.

Bulgaristan'ın çok sayıda sorunu olduğunu ve ülkenin ekonomik kriz yaşadığını belirten Karadayı, bu sorunları tek çözecek partinin HÖH olduğunu dile getirdi.

Karadayı, 13. numara ile seçimlere katıldıklarını ve 49. Bulgaristan parlamentosuna 49 milletvekili taşımayı amaçladıklarını kaydetti.

- "Deprem bölgesine elimizden gelen yardımı yaptık"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk saatlerde destek kampanyası başlattıklarını aktaran Karadayı, şunları söyledi:

"Türkiye acı bir dönem yaşadı ama bizler de Türkiye ile bu acıyı birlikte yaşadık. Yardım kampanyasıyla kendi gücümüzü gördük. Türkiye'ye 150 tırdan fazla ihtiyaç malzemesi, 150'den fazla konteyner gönderebildik. Binden fazla çadır, 7 bin 500'den fazla kampet yatak gönderdik. Onun dışında da banka yardım hesaplarında 2,5 milyon levadan fazla para toplandı, bu 25 milyon liradan fazla parayı da banka hesaplarına aktardık. Deprem bölgesine elimizden gelen yardımı yaptık."

Toplantıya HÖH Trakya Bölge Temsilcisi ve Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, Bulgaristan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, HÖH partisi yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

- Bulgaristan'daki seçimler

Bulgaristan'da 2 Ekim 2022’de yapılan son erken genel seçimin ardından oluşturulan parlamentoda 7 siyasi parti yer almış, bu partilerin 3'ü güvenoyu alabilecek bir koalisyon hükümeti kuramamıştı.

Bulgaristan, son 2 yılda 5'inci kez erken genel seçime gidecek.


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